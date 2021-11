Trier verzichtet auf Eislaufbahn am Kornmarkt

Die Eislaufbahn am Trierer Kornmarkt ist nicht nur eine beliebte Anlaufstation während des Weihnachtsmarktes in der Moselstadt, sondern auch in den ersten Monaten des neuen Jahres. Nun hat der Veranstalter kurz vor dem bereits verschobenen Start am 27. November die Reißleine gezogen, wie der Trierische Volksfreund berichtet. «Die meisten unserer Gäste sind Kinder und Jugendliche, also Menschen, die noch gar kein Impfangebot hatten. Und genau die würden aber bei einer 2G-Regelung ausgeschlossen», erklärt Betreiber Eric Naunheim im Volksfreund-Interview.

Um den Zugang zur Eislaufbahn zu kontrollieren, würden gleichzeitig aber zwei zusätzliche Sicherheitskräfte nötig, die die Kosten bis Anfang Februar in die Höhe treiben würden. Aufgrund der steigenden Inzidenzen rechne man zudem ohnehin mit einer Schließung.

Der Trierer Weihnachtsmarkt ist unterdessen unter Berücksichtigung der 2G-Regel gestartet, nachdem wochenlang von keinen Zugangsbeschränkungen die Rede war.

(L'essentiel)