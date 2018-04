Saarländer stellt in Grenzort Nazi-​​Gedenkstein auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei Ermittlungen um die Aufstellung eines SS-Gedenksteins in Frankreich hat die Polizei die Wohnung eines Saarländers in Püttlingen durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Montag mitteilte, fanden die Beamten dabei digitale und andere Beweismittel, die nun ausgewertet werden sollen.

Dem 34-Jährigen wird vorgeworfen, im Januar in der Nähe des französischen Dorfes Volmunster (Département Moselle), das unweit der deutschen Grenze liegt, einen Gedenkstein zu Ehren der 17. SS Panzergrenadier-Division aufgestellt zu haben. Darauf soll gut lesbar deren Motto «Drauf, dran und durch» gestanden haben. Unter Historikern gilt als gesichert, dass diese Einheit am 25. August 1944 am sogenanntem Massaker von Maillé im Département Indre-et-Loire beteiligt war. 124 Dorfbewohner wurden damals getötet.

Gegen den Mann läuft den Angaben zufolge bereits ein französisches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verherrlichung von Kriegsverbrechen und von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Staatsanwaltschaft will nun prüfen, ob und in welchem Umfang die sichergestellten Beweismittel den französischen Ermittlern übergeben werden können.

(L'essentiel/dpa/jt)