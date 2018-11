Frau tötet ihren Liebhaber und sich selbst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Weil sie nichts von ihrem 34-Jährigen Sohn hörte, wandte sich eine Frau aus Longuyon am späten Mittwochnachmittag an die Polizei. Das Auto des Mannes wurde dann vor der Wohnung seiner Freundin, mit der er seit etwa anderthalb Jahren eine Affäre hatte, in Longwy gefunden.

Suizid-Gedanken? Unter Plagen Sie sich manchmal mit? Unter prevention-suicide.lu finden sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Nachdem der Mann am Abend immer noch nicht wieder aufgetaucht war, entschied sich die Polizei, sich Zugang zu der Wohnung der Frau zu beschaffen.

Dort entdeckten sie die Leiche des Mannes, der erstochen worden und ans Bett gefesselt gewesen war. Zudem fanden die Beamten die Leiche der Frau, die sich in der Wohnung selbst erhängt hatte. In einem Abschiedsbrief gestand sie die Tat. Hintergrund war laut diesem Brief, dass sie nicht ertragen konnte, dass der Mann neben ihr noch eine andere Familie hatte. Der verheiratete Mann war Vater zweier Kinder.

(nc/L'essentiel)