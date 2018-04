232 Anzeigen – junger Seriendieb bestahl Fußballer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Seriendieb ist in der belgischen Region Wallonien gefasst worden. Der ungefähr 25-jährige Mann soll sich sagenhafte 232 Mal in Fußballer-Umkleidekainen zu schaffen gemacht haben, um dort die Taschen der Spieler leerzuräumen.

Für seine Raubzüge legte der Verdächtige viele Kilometer zurück: Er soll sowohl auf Sportplätzen in der Region Wallonisch-Brabant als auch im Raum Namur sowie in der Provinz Luxemburg zugeschlagen haben, wie das Portal sudinfo.be meldet.

Der Fall landet nun vor einem Strafgericht in Marche-en-Famenne. Angesichts der Vielzahl an Anzeigen dürfte der Prozess einige Tage in Anspruch nehmen.

(L'essentiel)