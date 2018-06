Öffentlicher Nahverkehr am Dienstag kostenlos

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nutzer des öffentlichen Verkehrs können am Dienstag saarlandweit Busse, Saarbahn und Nahverkehrszüge in der zweiten Klasse kostenlos nutzen. Nach Angaben des Saarländischen Rundfunks will der Saarländische Verkehrsverbund (SaarVV) mit dieser Aktion für einen Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr werben.

Für eine kostenlose Nutzung ist trotzdem ein Ticket erforderlich. Hierfür muss sich der Nutzer auf der Internetseite www.saarvv.de anmelden und sich ein Ticket per E-Mail zusenden lassen. Dieses muss dann ausgedruckt und mitgeführt werden.

(L'essentiel)