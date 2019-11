Luxemburgisches Auto landet auf einer Treppe

Reihe von Funden machen. Aber was diese Bewohner von Saulnes, einer französischen Gemeinde zwischen Longwy und der luxemburgischen Grenze, am späten Sonntagabend erlebten, bleibt glücklicherweise sehr selten.

Gegen 23 Uhr landete ein in Luxemburg zugelassenes Auto zwischen der Fassade und der Außentreppe des Pavillons in der Rue Sous-Châtier. Kein Verkehrsunfall, nein, dieses Auto stand in einer Straße über dem Haus und fiel in den Hof. Sein Besitzer hat vergessen, die Handbremse zu betätigen.

« Ein schöner Schrecken »

"Es geschah auf der Straße rue de l'ecole, also war es heute Morgen das Foto, das man machen sollte", sagte eine Zeugin zu L'essentiel. Ein Freund des Hausbesitzers bestätigte, dass es keine Verletzten gegeben hat, «nur Sachschäden und einen schönen Schreck» habe es gegeben.

Das Fahrzeug blieb die ganze Nacht in dieser Position und wurde am Montagmorgen geräumt.

(nc/L'essentiel)