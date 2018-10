Häftling greift Aufseher mit Blechnapf an

Nach einem Angriff auf einen Aufseher hat das Saarbrücker Gefängnis Lerchesflur Anzeige gegen einen 38-jährigen Häftling erstattet. Der Mann habe am Sonntag einen 46 Jahre alten Aufseher zunächst beschimpft und dann mit einem Blechnapf auf den Kopf geschlagen, teilte das Justizministerium am Dienstag mit. Der Häftling wurde überwältigt und in einen besonders gesicherten Haftraum gebracht. Zwei Aufseher hatten den Mann zu seiner Freistunde in den Gefängnishof bringen wollen, als er einen der Aufseher attackierte.

Wegen Nötigung und Körperverletzung war der Gefangene bereits zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden. Nun erwartet ihn ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der angegriffene Aufseher musste in eine Klinik gebracht werden, er war zunächst dienstunfähig.

(L'essentiel/dpa)