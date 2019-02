Drogenrentner aus dem Saarland festgenommen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach monatelangen Ermittlungen konnte die saarländische Polizei am Montag in den frühen Morgenstunden zwei Männer festnehmen, die im Verdacht stehen, Drogen aus den Niederlanden ins Saarland geschmuggelt und dort verkauft zu haben. Die beiden Männer sind 60 und 62 Jahre alt und stammen aus Ensdorf und Neunkirchen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden während einer Rückkehr von einer Drogenfahrt nach Holland in Neunkirchen festgenommen. In ihrem Mercedes fanden die Beamten neben Heroin und Kokain auch mehrere Tausend Euro Bargeld. Bei den Wohnungsdurchsuchungen wurde weiteres Heroin und Bargeld sichergestellt. Zudem wurde die Wohnung einer 33-jährigen mutmaßlichen Mittäterin in Neunkirchen durchsucht, auch hier wurden Heroin und Kokain sowie Bargeld gefunden. Insgesamt kamen die Drogenfahnder auf über ein Kilogramm Heroin, mehr als 200 Gramm Kokain, etwas Cannabis sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Der 62-Jährige aus Ensdorf gilt als einer der Hauptlieferanten für die Drogenszene in Neunkirchen. Er ist bereits polizeibekannt und verbüßte bis Mitte 2018 eine mehrjährige Haftstrafe auf Bewährung wegen Drogenhandels.

(L'essentiel)