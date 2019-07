Hoffnung bei Knöllchen: Blitzer ist fehlerhaft

Messungen, die mit dem Blitzer Traffistar S350 vom Hersteller Jenoptik vorgenommen wurden, sind nicht verwertbar. Das hat jetzt das Saarländische Verfassungsgericht entscheiden.

Ein Autofahrer hatte einen Bußgeldbescheid über 100 Euro erhalten, weil er innerorts 27 Stundenkilometer zu schnell gefahren sein soll. Der Fahrer beantragte daraufhin, den Säulentyp von Sachverständigen prüfen zu lassen. Das Saarbrücker Amts- und das Saarländische Oberlandesgericht hatten das verweigert. Schließlich hatte das Gerät eine Zulassung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Erst das Verfassungsgericht hörte drei Sachverständige an – und tatsächlich fanden sie einen Mangel bei dem Gerätetyp.

30 Geräte im Saarland

Das Ergebnis: Der Traffistar S350 speichert zwar Anfangs- und Endzeitpunkt einer Messung, nicht aber, wo sich das geblitzte Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt befindet. Ohne die vollständigen Messdaten würde das Grundrecht auf ein faires Verfahren und eine effektive Verteidigung verletzt, so das Saarländische Verfassungsgericht.

Dem Innenministerium in Saarbrücken zufolge gibt es von diesem Blitzgeräte-Typ derzeit rund 30 Geräte in saarländischen Kommunen. In Luxemburg steht laut Danielle Frank vom Ministerium für Mobilität und öffentlichen Verkehr kein Gerät des Anbieters. Vom Verkehrsministerium in Rheinland-Pfalz liegt noch keine Antwort vor.

(mb/L'essentiel)