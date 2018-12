Mehrere Studentinnen wurden angegriffen

Mehrere junge Frauen, die in der Nähe der Universität Metz unterwegs waren, wurden Opfer von sexuellen Übergriffen. Seit Anfang Oktober wurden vier Frauen nachts überfallen. Die Polizei ermittelt, sie geht von einem einzelnen Täter aus, der immer auf die gleiche Weise agiert.

Eine erste Studentin wurde am 7. Oktober am frühen Morgen überfallen, zwei weitere am 21. Oktober. Obwohl eine Festnahme stattfand, gingen die Übergriffe weiter, so wurde am 24. Oktober ein weiterer Fall gemeldet. Alle Opfer waren Studentinnen, die nachts von einer Party alleine auf dem Heimweg waren. Mitarbeiter der Universität raten zu erhöhter Vorsicht.

(L'essentiel)