Jeannine Ganaye war gerade 18 Jahre alt und lebte in Briey, Meurthe-et-Moselle, als sie sich in einen jungen amerikanischen Soldaten verliebte. Robbins war nach Frankreich gekommen, um gegen die Nazis zu kämpfen. Es war 1944 und die Romanze begann. Doch kurze Zeit später musste der Amerikaner weiter an die Ostfront.

Die beiden verbrachten nur zwei Monate miteinander. Nach dem Krieg kehrte Robbins in die Vereinigten Staaten zurück und beide bauten sich ein Leben mit Ehe und Kindern auf. Vergessen aber, haben sie einander nie.

Jugendliebe im Altersheim wiedergefunden

Der französische Fernsehsender «France 2» hat jetzt das Wiedersehen von Jeannine und Robbins organisiert. Gemeinsam mit den Journalisten fand der amerikanische Veteran seine mittlerweile 92-jährige Jugendliebe in einem Altersheim in Montigny-lès-Metz.

75 Jahre später konnten sich die beiden wieder in die Arme nehmen. «Ich habe immer an ihn gedacht, vielleicht hatte ich im Gespür, dass er kommen würde», erzählte Jeannine in der Sendung auf France 2.

???????? / ???????? Ils se sont rencontrés en 1944 puis la guerre les a séparés.

75 ans après, ce vétéran américain franchit à nouveau l'Atlantique et retrouve son amour de jeunesse en France. Jeannine ne l'avais jamais oublié. #20hF2 pic.twitter.com/46GzYUgZCE — Le 20Heures France2 (@20hFrance2) June 11, 2019

(Nicolas Chauty/L'essentiel)