Größte dm-​​Filiale in Europa öffnet nahe Luxemburg

Das wird auch viele Luxemburger interessieren. Direkt an der Grenze im saarländischen Perl eröffnet am Montag die größte dm-Filiale in Europa. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung. In der kleinen Gemeinde im Dreiländereck gibt es bereits zwei Läden des Drogerie-Schwergewichts. Offenbar ist der Andrang aber so groß, dass die Verantwortlichen dieses XXL-Projekt in Angriff genommen haben.

«In unseren neuen dm-Markt in Perl kommen sehr viele Kunden aus Deutschland, Frankreich und Luxemburg», sagte dm-Gebietsleiter Christian Schick zur SZ. Mit 1250 Quadratmeter ist die Filiale doppelt so groß als ein normaler dm-Markt. Das spiegelt sich auch im Personal wieder. So werden 62 Angestellte dafür sorgen, dass sich die Kunden zurechtfinden.

(hej/L'essentiel)