Grenzgänger geben 2 von 10 Euro in Luxemburg aus

Fast die Hälfte der heimischen Beschäftigten (45 Prozent) wohnt außerhalb von Luxemburg. Ohne die Grenzgänger aus Belgien, Deutschland und Frankreich würde der rot-weiß-hellblaue Wirtschaftsmotor ziemlich ins Stocken geraten. Aber wie und wo geben ausländische Arbeitnehmer eigentlich ihr Geld aus? Das war bislang noch kaum erforscht.

Die luxemburgische Zentralbank (BCL) und das Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) haben nun eine Studie vorgelegt, die das Konsumverhalten der Grenzgänger seit dem Jahr 2014 beleuchtet. Ergebnis: Wenig überraschend kaufen Pendler nicht nur bei sich zuhause, sondern auch in Luxemburg ein. Zwei von zehn Euro (oder 20 Prozent des Haushaltseinkommens) geben Grenzgänger in Luxemburg aus – sowohl für bestimmte Produkte als auch für Dienstleistungen.

Im Schnitt 46 Minuten im Auto

Die Studie bezieht sich auf eine Befragung von 2400 Haushalten in französischen, belgischen und deutschen Grenzgemeinden. In der Analyse traten teils signifikante Einkommensunterschiede zu Tage. «Das Bruttomedianeinkommen jener Haushalte, die in Luxemburg wohnen und arbeiten, ist 30 Prozent höher als jenes der Grenzgänger», heißt es etwa in dem Report. Größter Vermögenswert der «Frontaliers» ist der Hauptwohnsitz. 71 Prozent unter ihnen besitzen eine eigene Immobilie.

Die Untersuchung von BCL und Liser erhob auch, wie viel Zeit ausländische Arbeitnehmer in Auto, Bus oder Zug verbringen. Auch hier gibt es eine große Kluft zwischen Einheimischen und Ausländern. Während (Wohnsitz-) Luxemburger im Schnitt nur 23 Minuten von Zuhause ins Büro brauchen, sind es bei Grenzgängern 46 Minuten. Meist erfolgt die tägliche Anreise nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr, sondern mit dem Auto.

(Patrick Théry/L'essentiel)