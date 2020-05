Mit 238 Stundenkilometer Richtung Paris

«Straßen sind keine Rennstrecken», erinnert uns die Polizei des Départements Meurthe-et-Moselle auf ihrer Facebook-Seite. Und diese Mahnung hat einen Grund: Am Dienstagnachmittag hat Gendarmerie in Val de Briey den Fahrer eines in Luxemburg zugelassenen Ferraris auf der A4 in Richtung Paris-Metz abgefangen, der womöglich die Beschleunigung seines Fahrzeugs testen wollte. Er fuhr mit 238 Stundenkilometer bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 130.

Die Gendarmerie hielt die Geschwindigkeit bei 226 Stundenkilometern fest. Der Fahrer wurde mit einer Geldstrafe von 750 Euro belegt und wird nächsten Monat vor Gericht geladen. Der Temposünder darf nicht mehr in Frankreich fahren und sein Ferrari das Großherzogtum nicht mehr verlassen. Ein Luxemburger musste anreisen, um das Fahrzeug und seinen Fahrer abzuholen.

(mm/L'essentiel)