Betrunkener klettert nach Unfall auf einen Baum

Ein betrunkener Autofahrer ist nach einem selbst verursachten Unfall zu Fuß geflüchtet – wenig später fand ihn die Polizei in einem Baum. Der 44-Jährige war am Sonntagabend in Trier mit seinem Auto gegen ein parkendes Fahrzeug gekracht, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich war er zu schnell gefahren.

Anwohner hörten den Knall und sahen, wie der Mann anschließend zu Fuß in Richtung des Flusses Ruwer flüchtete. Dort fand ihn die Polizei wenig später im Geäst eines Baumes – über dem Wasser hängend. Ein Atemtest bei ihm ergab einen Alkoholwert von 2,27 Promille. Zudem war bei ihm der Einfluss von Betäubungsmitteln nicht auszuschließen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Nach ersten Erkenntnissen besitzt der Mann außerdem keinen gültigen Führerschein. Der Sachschaden wurde auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

(L'essentiel/dpa)