Zweijähriges Mädchen fällt aus zweitem Stock

Ein zweijähriges Mädchen ist am Dienstagnachmittag aus einem Fenster im zweiten Stock in der Rue du Gibet in Montigny-les-Metz gestürzt, wie der Républicain Lorrain berichtet. Obwohl die Eltern in der Wohnung waren, konnte das Kind unbemerkt zum Fenster gelangen und fiel dann acht Meter tief.

Der Rettungsdienst transportierte die Zweijährige vorsorglich ins Krankenhaus, wo keine nennenswerten Verletzungen festgestellt werden konnten.

(L'essentiel)