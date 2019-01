Autobahn-​​Abschnitt wegen schwerem Unfall gesperrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwoch zu einer stundenlangen Sperrung eines Abschnitts der Autobahn 1 in Richtung Saarbrücken geführt. Ein Wagen überschlug sich am Nachmittag bei Tholey-Hasborn während der Fahrt aus noch unbekannter Ursache.

Die beiden Insassen, nach Polizei-Angaben in Saarbrücken ein Ehepaar, wurden im Auto eingeklemmt, mussten von der Feuerwehr befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten war der Abschnitt auch am Abend noch gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

(L'essentiel/dpa)