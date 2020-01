15-​​köpfige Gruppe verprügelt drei Teenager

Voici une vidéo où on voit de loin mon fils se faire tabasser gratuitement par une bandes de petites m... Nous avançons dans nos recherches Merci amis Facebook pour vos partages et vos témoignages qui aussi petits soient-ils sont très importants. Si vous avez plus d’infos contactez-moi Triste monde... on reste spectateur d’un acte aussi odieux