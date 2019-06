Mutmaßlicher Serien-​​Brandstifter im Visier

Artikel per Mail weiterempfehlen

Innerhalb weniger Tage brannte es in der Region Tholey mehrfach. Es muss immer ein und derselbe Täter gewesen sein. Die Ermittlungsgruppe, die auf diese Erkenntnis hin eingerichtet wurde, trägt den Namen «Heu». Denn meist ließ der Täter Heuballen in Flammen aufgehen. Dabei richtete er einen Schaden von mehr als 100.000 Euro an.

Die Arbeit der Fahnder soll nun Früchte getragen haben, wie die saarländische Polizei berichtete. Ein 16-Jähriger wird verdächtigt, die Serie von Bränden gelegt zu haben, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Was die Hausdurchsuchung bei ihm ergeben hat, gab die Polizei noch nicht bekannt.

Ob ein Fall in Kleinblittersdorf, bei dem rund 200 Heuballen im Ortsteil Auersmacher brannten, mit den Taten in Tholey in Verbindung steht, ist noch nicht abschließend geklärt.

(L'essentiel/dpa)