Brand auf Umwelt-​​Campus verursacht hohen Schaden

Bei einem Brand in einem Gebäude am Campus der Hochschule Trier ist laut Polizei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brach der Brand am späten Dienstagabend vermutlich in einem Technikraum aus. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können, Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Das Feuer war demnach in einem Bürogebäude auf dem sogenannten Umwelt-Campus in Hoppstädten-Weiersbach (Landkreis Birkenfeld) ausgebrochen, einem Außenstandort der Hochschule Trier. Die genaue Ursache werde nun von Brandermittlern untersucht, teilte die Polizei weiter mit.

(L'essentiel/dpa)