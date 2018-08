Raser hebt ab und bohrt sich in Esszimmer

So etwas sieht man nicht alle Tage. An der Grenze von Frankreich zum Saarland bei Saint-Avold krachte ein Fahrzeug am Sonntagmorgen in die Fassade eines Hauses. Der Wagen war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle verlor. Das Auto wurde von der Straße katapultiert und bohrte sich in über einer Meter Höhe in das Esszimmer des Gebäudes. Das berichtet die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite.

Die Rettungsarbeiten waren schwierig. Zunächst kümmerten sich die Einsatzkräfte um die fünf Insassen, die alle mit leichten Verletzungen davon kamen. Dann musste das Haus gesichert und die Statik überprüft werden, um weitere Schäden zu erkennen beziehungsweise zu vermeiden. Hierfür wurde technische Hilfe hinzugezogen.

Als die Untersuchung abgeschlossen war, wurde der Wagen aus der Fassade des Hauses entfernt. Die Hausbesitzer dürfen ihre Wohnung vorerst aber nicht betreten und wurden umgesiedelt. Nach Angaben von Républicain Lorrain wurde eine Prüfung angeordnet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

(L'essentiel)