Drei Zirkus-​​Biker crashen im «Globe of Speed»

Die Erstaufführung des Cirque Gruss auf der Place Carnot in Nancy lief am Donnerstagabend anders als geplant. Der Abend wurde von einem spektakulären Unfall im «Globe of Speed» überschattet. Bei der Show fahren mehrere Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit in einer Metallkugel, in der sich ihre Wege immer wieder kreuzen. Gestern kam es bei der Nummer mit fünf Fahrern zum Crash, wobei drei von ihnen verletzt wurden, wie L'Est Républicain berichtet.

Die verletzten Stuntfahrer wurden vom Rettungsdienst behandelt, das Publikum kam mit dem Schrecken davon.

(L'essentiel)