Ausländische Touristen sorgen für Ski-​​Boom

Die Skisaison in den Vogesen neigt sich dem Ende zu. Grund hierfür ist ausbleibender Schneefall, die Pisten sind nicht mehr gut befahrbar. Dennoch sei die aktuelle Skisaison laut Philippe Voirin «rekordverdächtig». In einem Interview mit Radio Magnum hob der Chef des Skigebiets die massiv gestiegenen Touristenzahlen hervor: ganze 20 Prozent mehr Besucher sind in der aktuellen Saison im Vergleich zum Vorjahr gekommen.

Dies sei mit insgesamt guten Wetterbedingungen, viel Schnee und auch einer Verbesserung der Einrichtungen zu erklären. Laut Voirin ist das gute Ergebnis auch ausländischen Touristen zu verdanken. «Es gab viele englische, deutsche und luxemburgische Touristen», sagt Voirin, dessen Skiressort im Ausland immer bekannter und beliebter wird.

(NC/L'essentiel)