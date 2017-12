Polizei lotst Schwangere zum Kreißsaal

Eine Polizeistreife hat eine schwangere Frau in Hachenburg (Westerwaldkreis) zum Kreißsaal eskortiert. Der 32 Jahre alte Mann der 30-Jährigen hatte die Beamten in der Nacht zum Samstag nach dem Weg gefragt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizisten fuhren dem Auto der werdenden Eltern voraus, meldeten die Frau im Krankenhaus an und begleiteten sie bis zum Kreißsaal. «Es wird ein Junge», verriet die werdende Mutter den Polizisten.

(L'essentiel/dpa)