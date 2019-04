Angler aus Belgien fängt einen Riesenwels

Am vergangenem Samstag, kurz vor Mittag, gelang einem Angler in Stockem – in der belgischen Gemeinde Arel – ein außergewöhnlicher Fang. «Eine Stunde dauerte der Kampf, um den 1,65 Meter langen Wels zu fangen. Ich bin so glücklich!» schrieb Philippe Scheer auf Facebook.

«Gegen 7 Uhr – kurz nachdem ich meine Angel ausgeworfen hatte fing der Kampf an», erzählte der Areler Angler im Gespräch mit L'essentiel. Weder Angler noch Fisch ließen los. «Ich befand mich etwa 1,50 bis 2 Meter vom Ufer des Weihers entfernt. Der Wels versuchte eine Viertelstunde lang am Boden des Gewässers zu entkommen. Mithilfe einiger Freunde ist es mir gelungen, den Wels letztendlich wieder nach oben zu bekommen», sagt Scheer.

Mit einer Angelausrüstung zum Hechtangeln

Drei Tage nach dem außergewöhnlichen Fang gehen die Bilder in den sozialen Netzwerken in der Großregion viral. «Ich dachte, ich hatte den famosen 1,20 Meter langen Hecht, von dem die ganze Zeit schon die Rede ist, gefangen», erzählt der Hobby-Angler. So etwas hatte er bestimmt nicht erwartet. Auch der Leiter des Fischfanggebiets kann sich nicht erklären, wie ein Wels dieser Größe in dem Weiher landen konnte. Ob es noch andere in dieser Art gibt, ist ungewiss.

Dennoch kommen solche Prachtexemplare in Luxemburg und der Großregion immer wieder vor. Haufenweise Internetseiten berichten über Fisch-Rekorde: Ein 2,74 Meter großes Tier im Tarn oder 2,46-Meter-Brocken in der Mosel. Das Besondere bei dem Fang in Stockem ist, dass der Riese mit einer Ausrüstung zum Hechtangeln, also für viel kleinere Fische, gefangen wurde.

Gepostet von Casella Gilles am Samstag, 6. April 2019

(fl/L'essentiel)