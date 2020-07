Rheinland-​​Pfalz meldet zwei Covid-​​19-​​Todesopfer

In Rheinland-Pfalz sind in den vergangenen 24 Stunden zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit der Covid-19 gestorben. Demnach steigt die Zahl der Todesopfer in Rheinland-Pfalz – seit Beginn der Pandemie Mitte Februar – auf insgesamt 238. Wie das Gesundheitsministerium in Mainz weiter mitteilt, ist auch die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen bis Donnerstag um 27 auf 7259 gestiegen.

Aktuell sind demnach 267 Menschen (plus acht) im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Infektion überstanden haben 6754 Menschen (plus 17), sie gelten als genesen.

Auch in Trier und Bitburg Prüm steigen die Neuinfektionen

Eine überdurchschnittliche Zahl von Neuinfektionen gibt es in der Stadt Kaiserslautern. Das Gesundheitsamt registrierte in den vergangenen sieben Tagen 20 neue Fälle pro 100.000 Einwohner. In Trier und dem Kreis Bitburg-Prüm sind es bezogen auf die Bevölkerungsgröße je zwölf neue Fälle.

In neun der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städten ist in der zurückliegenden Woche keine einzige Infektion bekannt geworden, am Tag zuvor waren es noch 12. Als Corona-Risikogebiete gelten Regionen oder Orte, in denen die Zahl der Neuinfektionen 50 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen übersteigt.

(L'essentiel/dpa)