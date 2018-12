Diese Eifel-​​Ruine soll auf Ebay versteigert werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mitten in der Eifel, in einem Waldstück, verrottet seit 62 Jahren eine luxuriöse Villa. Das Haus ist aber nicht irgendeine Villa: Sie sollte einst der Wohnsitz von Konrad Adenauer, dem ersten deutschen Bundeskanzler, werden. Die Ruine wird an Weihnachten beim Online-Auktionshaus Ebay versteigert.

Bau gestoppt

Die Adenauer-Villa ist beeindruckend: Sie hat 600 Quadratmeter Wohnfläche und steht auf einem 2000 Quadratmeter großen Grundstück in der Vulkaneifel, auf 600 m ü. M. Hier hätte Adenauer eine fantastische Aussicht genießen können – so weit kam es aber nie.

Das Problem: Korruptionsvorwürfe. Die Villa sollte ein Geschenk des damaligen Vorstandschefs des AEG-Konzerns, Friedrich Spennrath, werden. Die Baupläne stammen von Adenauers Schwiegersohn, Heribert Multhaupt. Als die Presse auf diese Verbindungen aufmerksam wurde, kam schnell der Vorwurf der Korruption auf – die Bauarbeiten wurden im März 1956 eingestellt und nie wieder aufgenommen.

Die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden bezeichnete die im sich im Bau befindende Adenauer-Villa bereits als «Camp Konrad» – eine Anspielung auf Camp David, wo sich die Ferienresidenz des amerikanischen Präsidenten befindet.

Auf Ebay versteigert

62 Jahre lang passierte nichts mit dem Rohbau. In den Achtzigerjahren gab es einen Besitzerwechsel, der Bau wurde aber nicht wieder aufgenommen. Nun soll sich bei dem einsturzgefährdeten Gebäude endlich etwas tun: An Heiligabend soll die Adenauer-Villa in einer siebentägigen Auktion auf Ebay versteigert werden.

Das Startgebot liegt angeblich bei nur einem Euro. Aber aufgepasst: Die Villa ist extrem marode. Ein Sprecher des Landschaftsverbands Rheinland sagt über das Haus: «Die Erkundung des frei zugänglichen Gebäudes ist nicht ungefährlich: In den Geschossböden befinden sich große Löcher und die Treppenaufgänge sind verfallen. Im Kellerbereich herrscht weitestgehend Dunkelheit und der aufgebrochene Stahlbeton mit den offenen Armierungseisen birgt eine nicht unerhebliche Verletzungsgefahr.»

Außencheminée mit überdachter Terrasse

Wer das Haus besuchen will, organisiert sich also besser gutes Schuhwerk, eine Taschenlampe und einen Helm. Sollten die Bauarbeiten aber wieder aufgenommen werden, hätte die Adenauer-Villa einiges zu bieten: Es gibt mehrere Gästezimmer und Räumlichkeiten für Angestellte. Neben einem Kaminzimmer im Innenbereich, soll es draußen ein zweites geben, direkt bei einer überdachten Terrasse.

