Belgischer Zoll macht Jagd auf gelbe Kennzeichen

Trotz der Lockerung der strengen Gesetze, werden in Luxemburg zugelassene Autos in Belgien weiterhin streng vom Zoll kontrolliert. Das berichtet die belgische Tageszeitung L'Avenir Luxembourg am heutigen Mittwoch. Das Problem: Im Großherzogtum angemeldete Fahrzeuge dürfen in Belgien lebenden Personen nur unter bestimmten Bedingungen geliehen werden.

«Das Auto einer meiner Mandantinnen hatte einen Totalschaden. Ein in Luxemburg lebender Freund lieh ihr sein Auto», erklärt ein Rechtsanwalt im Zeitungsartikel. In diesem Fall müsse der Eigentümer des Fahrzeugs ein Dokument unterzeichnen, aus dem hervorgeht, dass er sein Eigentum für maximal einen Monat kostenlos verleihe.

Die Fahrerin konnte dieses Dokument nicht vorlegen. Der Zoll hat sie nicht verschont: Das Fahrzeug wurde stillgelegt und sie musste sofort die belgische Kfz-Steuer – eine beträchtliche Summe von 7000 Euro – zahlen. «Es wurde Berufung eingelegt», sagt der Anwalt aus Arlon, der solche Fälle vermehrt sieht.

(fl/L'essentiel)