Sohn sticht Freund der Mutter Messer in den Bauch

Am Sonntagabend hat ein 19-Jähriger in Konz zunächst ein Fenster mit einem Pflasterstein zerstört haben, bevor er mit einem Messer den 53-jährigen Lebensgefährten in dessen Wohnhaus schwer verletzte. Die Staatsanwaltschaft Trier ermittelt derzeit wegen versuchten Totschlags, wie der Trierische Volksfreund berichtet.

«Mit einem schweren Pflasterstein warf er ein Fenster der Wohnung ein», so die Staatsanwaltschaft im Artikel. «Als der Geschädigte daraufhin die Tür öffnete, stach der Beschuldigte mit einem mitgeführten Küchenmesser unvermittelt auf den geschädigten ein. Er versetzte ihm einen wuchtigen Messerstich in dem Bauchbereich und flüchtete anschließend vom Tatort.»

Der schwer verletzte Mann rief die Polizei selbst, der mutmaßliche Täter wurde noch am selben Abend in Wiltingen festgenommen, der 19-Jährige war stark alkoholisiert. Die Ermittlungen dauern noch an. Das 53-jährige Opfer musste notoperiert werden und befand sich zwischenzeitlich in Lebensgefahr, mittlerweile sei er stabil, so die Staatsanwaltschaft.

(L'essentiel)