Zwei Schwerverletzte bei Auto-​​Kollision

Ein 71 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Bundesstraße in der Eifel in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurde der Rentner in seinem Wagen eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Der 48 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde nach Angaben der Polizei in Prüm ebenfalls schwer verletzt.

Wieso der 71-Jährige am frühen Donnerstagmorgen bei Reuth (Landkreis Vulkaneifel) die Kontrolle über sein Auto verlor, war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Die Bundesstraße 51 wurde wegen der Aufräumarbeiten für rund drei Stunden gesperrt.

(L'essentiel/dpa)