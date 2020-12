Sammelklage gegen Ryanair ist zulässig

Die belgische Verbraucherorganisation Test-Achats hatte vor einiger Zeit eine Sammelklage gegen Ryanair eingereicht, um eine Entschädigung für die vom Streiksommer 2018 betroffenen Passagiere zu erreichen. Wie der Verbraucherschutz, die Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC), am Mittwoch mitteilt, wurde die Klage nun vom zuständigen belgischen Gericht für zulässig erklärt.

Am 25. und 26. Juli, 10. August und 28. September im Jahr 2018 war eine große Anzahl von Ryanair-Flügen aufgrund von Streiks in ganz Europa ersatzlos gestrichen worden. Die Airline reagierte nicht auf Entschädigungsanfragen, was Test Achats zu der Sammelklage motivierte, die alle Ryanair-Flüge an den Streiktagen von oder nach Belgien betrifft.

Aufgrund der Nähe zum Großherzogtum wird der belgische Brussels South Charleroi Airport, der eine der größten Basen des irischen Billigfliegers darstellt, auch von vielen Luxemburgern genutzt, die sich ebenfalls an der Sammelklage beteiligen können, so die ULC.

Betroffene Passagiere finden alle Informationen zur Sammelklage auf der Website von Test-Achats.

(dm/L'essentiel)