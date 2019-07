Frau von Auto erfasst und mitgeschleift

Zu einem tragischen Unfall kam es am Montagabend in der Avenue Foch in Metz. Eine Fußgängerin wurde gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz an der Avenue du Centre-Ville von einem Fahrzeug erfasst.

Laut Le Républicain Lorrain wurde sie vom Auto mehrere Meter mitgeschleift. Die 39-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

(mm/L'essentiel)