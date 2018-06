Belgier kommen vermehrt per Zug nach Luxemburg

Vergangenen November beklagten die Transportminister beider Länder, dass nur fünf Prozent der belgischen Grenzgänger auf dem Weg in die Arbeit in Luxemburg den Zug nutzen. Sieben Monate später hat sich die Zahl der Bahnpendler spürbar erhöht. Das hat vor allem mit der Einführung von kostenlosen Park-and-Ride-Parkplätzen an den Bahnhöfen und billigeren Bahn-Abos zu tun.

Die luxemburgische Regierung spricht in diesem Zusammenhang von einem «phänomenalen Erfolg». Die belgische Staatsbahn SNCB habe seit 1. Dezember «einen Anstieg der Nutzerzahlen um 20 Prozent verzeichnet und der P+R beim Bahnhof Arlon mit 755 Stellplätzen ist aktuell zu 95 Prozent ausgelastet», erklärt das Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur in einem Communiqué.

Nächste Etappe: P+R Viville

Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, musste die SNCB die Kapazität der Park-and-Ride-Anlage in Arlon bereits Anfang Mai um rund 100 Plätze erhöhen. Dazu wurde eine alte Abstellhalle für Züge umgebaut. Das Luxemburger Ministerium bestätigt, dass «jeder zweite neue Nutzer des Parkplatzes auf öffentliche Transportmittel zurückgreift».

In Luxemburg arbeiten rund 40.000 Belgier. Nur 2000 unter ihnen nutzten laut Zahlen vom November 2017 den Zug, um zur Arbeit zu kommen. François Bausch erklärte am Dienstag, dass die Zahl der Bahnpendler mittlerweile um 20 Prozent gestiegen sei. «Die nächste Etappe wird der Bau eines P+R in Viville sein, der ein enormes Potenzial mit sich bringt (plus 1000 schnell verfügbare Plätze). Die Inbetriebnahme ist für 2021 geplant.» Der neue Pendler-Parkplatz in der Nähe der früheren SNCB-Werkstätte könnte die Straßen zwischen den Nachbarländern weiter entlasten.

(fl/L'essentiel)