Mann bedroht Busfahrgäste mit einem Messer

Im französischen Forbach nahe der deutschen Grenze ist am Donnerstag gegen 15 Uhr ein Mann in einen Bus gestiegen und hat die Fahrgäste mit einem Messer bedroht. Das berichtet der Républicain Lorrain. An Bord befanden sich zu diesem Zeitpunkt vermehrt Kinder und Jugendliche.

Der bewaffnete Täter ist polizeibekannt und gilt als aufbrausend. Er wies den Busfahrer an, die Haltestellen zu ignorieren und stattdessen bis zum Busbahnhof zu fahren. Dort nahm er selbst den Platz hinter dem Steuer ein und versuchte, mit dem Bus davon zu fahren – jedoch ohne Erfolg.

Zwei Fahrgäste redeten beruhigend auf den Mann ein. Daraufhin ergriff der Täter zu Fuß die Flucht in Richtung Innenstadt. Die Passagiere des Busses wurden auf der Wache von der Polizei zu dem Vorfall befragt, die Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt. Der Täter konnte inzwischen von der Polizei ausfindig gemacht und verhaftet werden.

(Olivier Loyens/L’essentiel)