Drei Menschen sterben bei einem Brand in Bomal

Ein Feuer zerstörte am frühen Sonntagnachmittag ein Dreifamilienhaus im Zentrum von Bomal in der Provinz Luxemburg in Belgien. Zeugen berichteten, dass dem Brand eine Explosion vorausging. Danach sahen sie Flammen und eine große Rauchwolke aus dem Gebäude entweichen, berichtet L'Avenir Luxembourg.

Die Bewohner des Gebäudes, eine allein lebende Frau und ein Ehepaar, kamen bei dem Unglück ums Leben. Eines der Opfer starb bei dem Versuch, eine andere Person zu retten, erklärt eine Bewohnerin, «sie hatte eine Leiter an die Fassade gestellt, um diese Person zu retten, aber leider blieb sie im Feuer zurück», berichtet RTBF. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich bei der Brandursache um einen Unfall.

(mm/L'essentiel)