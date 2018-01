Polizei entdeckt durch Zufall Cannabis-​​Plantage

Die Polizei in Frankreich hat vergangenes Wochenende durch Zufall eine kleine Cannabis-Plantage in einem Wohnhaus in Hussigny-Godbrange, unweit der Luxemburger Grenze, entdeckt.

Die Beamten waren wegen Lärmbelästigung zu dem Appartementgebäude gerufen worden. Als der Mieter die Tür öffnete, drang ihnen sofort der starke Geruch von Marihuana in die Nase, wie der Républicain lorrain berichtet. Die Polizisten beschlossen, die Wohnung zu durchsuchen – und siehe da: Sie fanden in drei Schränken insgesamt 17 Cannabis-Pflanzen. Der junge Mann versicherte, die Drogen für den Eigengebrauch angebaut zu haben. Er kam vorübergehend in Untersuchungshaft und muss sich am 4. Mai vor einem Gericht in Briey verantworten.



(L'essentiel)