Saarland rät von Reisen nach Luxemburg ab

Das Saarland hat keine Kontrollen an der deutsch-luxemburgischen Grenze zum Saarland vorgesehen, rät aber von Reisen ins benachbarte Luxemburg ab. Dies bestätigt das saarländische Sozialministerium in einer Pressemitteilung vom Donnerstag, nachdem in dieser Woche bereits Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) eine Grenzschließung zum Großherzogtum quasi ausgeschlossen hatten.

Da Luxemburg am Dienstag vom Robert Koch-Institut zum Risikogebiet erklärt worden ist, rät die saarländische Sozialministerin den Bürgern aktuell nicht ins Großherzogtum zu fahren. „Wir alle müssen mit dieser neuen Situation verantwortungsbewusst umgehen», sagt Monika Bachmann und appelliert an die Bürger, «von nicht notwendigen Reisen nach Luxemburg abzusehen. Handeln Sie umsichtig, damit Sie sich und alle anderen vor einer Infektion schützen».

(aub/L'essentiel)