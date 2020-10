Schule beginnt unter verschärften Bedingungen

Für die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz beginnt an diesem Montag wieder der Unterricht nach den Herbstferien. Da die Corona-Infektionszahlen während der zweiwöchigen unterrichtsfreien Zeit stark gestiegen sind, treten in den Schulen einige Maßnahmen in Kraft, mit denen die Landesregierung die Pandemie eindämmen will. So wird die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen bei der Corona-Warnstufe Rot auf den Unterricht ausgeweitet. Von dieser Regel wird es laut Landesregierung in Einzelfällen Ausnahmen geben. Warnstufe Rot bedeutet mindestens 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Entscheidend sind die Empfehlungen der regionalen Task Forces aus Vertretern von Kommunen und Landesregierung. Zudem soll eine temporäre Maskenpflicht im Unterricht ab einer Inzidenz von 35 (Warnstufe Orange) nach Angaben des Bildungsministeriums in bestimmten Fällen auch möglich sein. An Grund- und Förderschulen soll laut Ministerin Stefanie Hubig (SPD) der Mund-Nasen-Schutz im Unterricht aber «nur in absoluten Ausnahmefällen» vorgeschrieben werden.

Kurz vor dem Schulstart hatte Hubig am Freitag erklärt, die Schulen seien besser vorbereitet als nach der vorübergehenden Schließung im Frühjahr oder nach den Sommerferien. Das Land habe viele Fortbildungen angeboten und die Schulen beim digitalen Fernunterricht weiter unterstützt. Für die Schüler sollen zudem mehr digitale Endgeräte zur Verfügung gestellt werden. «Die kommen jetzt, sie sind alle bestellt. Das Geld ist komplett ausgegeben.» Die Situation sei mittlerweile eine deutlich andere, die Hygieneregeln seien gut eingeübt. Die Kinder würde diese «ganz souverän» einhalten. Sie sei sehr optimistisch, sagte die Ministerin.

(L'essentiel/dpa)