Großmutter verunglückt tragisch mit Enkeln

Accident sur la D4 à Pange (Moselle) : une conductrice serait décédée, des victimes héliportées



▶ https://t.co/ICcuuNStTx pic.twitter.com/K7iiQrP3UO — Le Républicain Lorrain (@lerepu) April 15, 2021

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr ereignete sich auf der Straße D4 zwischen Pange und Maizeroy, einige Kilometer östlich von Metz, ein tragischer Unfall. Eine 70-jährige Frau aus Pange geriet auf die linke Fahrspur aus stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammen, berichtet Le Républicain Lorrain. Bei dem Zusammenstoß kam die 70-Jährige ums Leben. Ihre beiden Enkelkinder befanden sich ebenfalls in dem Fahrzeug. Die beiden, ein achtjähriges Mädchen und ein 15-jähriger Junge, wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Mehr als 20 Feuerwehrleute waren bei dem Unfall im Einsatz, um die Verunglückten zu befreien. Das Mädchen wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Nancy transportiert. Ihr Bruder wurde mit dem Krankenwagen in das gleiche Krankenhaus gebracht.

Die Straße war mehr als zwei Stunden lang für den Verkehr gesperrt, während die Rettungsarbeiten durchgeführt wurden. Die Gendarmerie hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des tragischen Unfalls aufzuklären.