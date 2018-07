Luxemburger auf Autobahn bei Trier brutal abgedrängt

Ohne Vorwarnung wurde ein blauer Audi A3 mit Luxemburger Kennzeichen am vergangenen Samstag gegen 9:40 Uhr auf der Autobahn 602 von einem silbernen Renault Megane berührt. Zunächst fuhren beide weiter. Nachdem beide Fahrzeuge am Moseltaldreieck auf die A1 in Richtung Koblenz gewechselt hatten, wurde der Fahrer des Renault rabiater – und rammte den links fahrenden Audi an dessen Heck. Anschließend versuchte er laut Polizei das Fahrzeug in Richtung der Mittelschutzplanke abzudrängen.

Als wäre nichts gewesen, entfernte sich der aggressive Unfallverursacher daraufhin von der Unfallstelle. Die Autobahnpolizei Schweich fahndet zur Zeit nach dem Verkehrsrowdy. Hinweise an die Polizeiautobahnstation Schweich (0049 6502 91650).

(L'essentiel)