Jérémy Pierson zu lebenslanger Haft verurteilt

Jérémy Pierson wurde am Mittwoch von der Jury des Schwurgerichts in der belgischen Stadt Arlon wegen Mordes, Entführung und Vergewaltigung von Béatrice Berlaimont verurteilt und am Donnerstag zu lebenslanger Haft plus 15 weitere Jahre verurteilt.

Die Strafe entspricht im belgischen Recht der Höchststrafe. Sie wurde von Sarah Pollet, der Generalanwältin, gefordert. Pollet hatte zuvor an die zahlreichen schwerwiegenden Verbrechen des Angeklagten und sein langes Strafregister erinnert. Sie wies auch darauf hin, dass er als «Psychopath ohne Therapiemöglichkeit» eingeschätzt wurde. Dem 30-jährigen Pierson wurden keine mildernden Umstände zugesprochen, da ihn das Gericht für eine Gefahr für die Gesellschaft hält und bei ihm ein zu hohes Rückfallrisiko bestehe.

Die Jury befand Pierson nicht nur der Entführung, Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und des Mordes an Béatrice Berlaimont für schuldig. Die zwölf Mitglieder befanden auch, dass die Entführung, Vergewaltigung und Folter von Sauvane Watelet am 4. Dezember 2014, der Angriff auf eine Autofahrerin aus Saint-Avold, sowie der Angriff im Juni 2014 auf die damals 18-jährige Joggerin im Parc Laval in Luxemburg-Stadt Pierson zugerechnet werden müsse.

