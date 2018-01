Cattenom-​​Reaktor nach Störung nicht am Netz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im französischen Kernkraftwerk Cattenom, nahe der Grenze zum Großherzogtum, hat sich am Montagmorgen gegen 10.20 Uhr einer der vier Reaktoren automatisch abgeschaltet. Das teilte die Betreibergesellschaft EDF in einem Communiqué mit, das von der luxemburgischen Regierung weitergeleitet wurde.

«Gemäß den Sicherheits- und Schutzmechinismen hat sich der Reaktorblock 3 automatisch abgeschaltet», heißt es darin. Laut Betreiber trat eine Fehlfunktion an einem Dampfventil im nicht-nuklearen Teil des Kraftwerks auf. Derzeit führen Techniker Kontrollen durch. «Die Abschaltung des Reaktors stellt keine Gefahr für die Anlage oder die Umwelt dar», so EDF weiter. Die restlichen drei Reaktoren seien weiterhin in Betrieb.



(sw/L'essentiel)