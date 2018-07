Unwetter verwandelt Ort in Winterlandschaft

Es ist noch nicht lange her, dass die Großregion von einer Unwetterwelle in Atem gehalten wurde. Nun haben sich wieder Gewitterzellen in der Südpfalz entladen. In den Orten um Dahn (Landkreis Südwestpfalz) seien zahlreiche Straßen und Keller überflutet sowie Bäume entwurzelt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wie im Winter sah die Hauptstraße in Rumbach aus. Der Hagel war dort so stark, dass er die Straße mit einer 20 Zentimeter dicken Eisschicht bedeckte.

Polizei, Feuerwehr und Straßenmeisterei waren mit allen verfügbaren Einsatzkräften im Dauereinsatz. Am frühen Abend waren nach Angaben der Polizei die meisten Straßen wieder geräumt. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden ließ sich noch nicht beziffern.

Neue Unwetter im südlichen Rheinland-Pfalz, Luxemburg bleibt verschont

Für den heutigen Montag warnt der Deutsche Wetterdienst erneut vor Unwettern im Süden von Rheinland-Pfalz. Es seien «punktuell Unwetter mit Starkregen» möglich, teilte eine Meteorologin mit. Pro Quadratmeter könnten dann bis zu 30 Liter Regen binnen ein, zwei Stunden fallen. Die Gewitter kommen vom Bergland und breiten sich der Prognose zufolge wahrscheinlich auch in Hessen nördlich des Mains aus. Hier seien vor allem der Spessart und der Odenwald betroffen. Für Luxemburg meldet MeteoLux keinerlei Unwetter für die kommenden Tage.

(L'essentiel/dpa/dm)