Trump äfft Kavanaugh-​​Anklägerin nach

Artikel per Mail weiterempfehlen

An einem Wahlkampfauftritt in Mississippi machte sich der US-Präsident über die Frau lustig, die seinem Richterkandidaten Brett Kavanaugh einen sexuellen Übergriff vorwirft. Trump machte Witze darüber, dass die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford sich nicht an alle Details der fraglichen Nacht erinnern kann.

«Ich habe ein Bier getrunken, richtig?» sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) in Southaven und machte dabei offenbar Blasey Ford während ihrer Anhörung vor dem Senat nach. «Wie sind Sie nach Hause gekommen? Ich erinnere mich nicht. Wie sind Sie dorthin gekommen? Ich erinnere mich nicht. Wo war der Ort? Ich erinnere mich nicht. Wieviele Jahre ist es her? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht.»

«Das Leben eines Mannes ist zerstört»

Trump fuhr vor seinen jubelnden Anhängern mit diesem nachgestellten Frage-und-Antwort-Spiel fort und sagte dann: «Aber ich habe ein Bier getrunken. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Und das Leben eines Mannes ist ruiniert. Das Leben eines Mannes ist zerstört.»

Die Frontalattacke des US-Präsidenten auf Blasey Ford ist ein radikaler Strategiewechsel – bislang hatte Trump sich mit Blick auf die Frau sehr zurückgehalten und sie nach ihrer Anhörung im Senat sogar als «sehr glaubwürdige Zeugin» bezeichnet.

Thank you Mississippi - Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/npnRirjcFG— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2018

(L'essentiel/chk/sda)