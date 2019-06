US-​​Navy vor Ort – zwei Tanker im Oman attackiert

Die Fünfte Flotte der USA hat nach eigenen Angaben Notrufe von zwei mutmaßlich im Golf von Oman angegriffenen Tankern erhalten. Schiffe der US-Navy seien in der Gegend und leisteten Unterstützung, erklärte die Fünfte Flotte am Donnerstag. Im Konflikt mit dem Iran hatten die USA zuletzt ihre Militärpräsenz in der Golfregion verstärkt. Laut iranischen Medienberichten steht ein Tanker in Flammen.

Just speculation: 1 of the 2 #tankers could be the #frontAltair and we can see right now (09hCET) an #iranian marine vessel (blue one) around her which maybe took the crew in charge and head to iranian port right now. A pic is also on twitter but no confirmation yet. #breaking pic.twitter.com/gftievZZ5q— JeanPhi (@jeanphi01) June 13, 2019

Das Newsportal «Bloomberg» bezieht sich auf eine Stellungnahme der Reederei Bernhard Schulte GmbH & Co KG. Darin heißt es: «Der Rumpf wurde oberhalb der Wasserlinie auf der Steuerbordseite durchbrochen.»

Die Notrufe seien am Morgen zwischen 6.00 und 7.00 Uhr Ortszeit eingegangen. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar. Auch die Informationsplattform UKMTO der britischen Marine berichtete von einem Vorfall. Die Organisation registriert und untersucht Ereignisse auf Handelsschiffen in Krisenregionen.

Im Konflikt mit dem Iran hatten die USA zuletzt ihre Militärpräsenz in der Golfregion verstärkt. Die Fünfte Flotte der USA ist im Golfemirat Bahrain stationiert. Sie ist unter anderem für den Persischen Golf, den Golf von Oman und das Rote Meer zuständig.

Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe

Anrainer der dortigen Meerenge sind der Iran sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und der Oman. An diesem Donnerstag endet der Besuch des japanischen Regierungschefs Shinzo Abe im Iran, der dort im Atomkonflikt mit den USA vermitteln will.

Bereits vor vier Wochen hatten die VAE Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe im Golf von Oman gemeldet. Nach saudi-arabischen Angaben wurden zwei Tanker des Landes schwer beschädigt. Die genauen Umstände blieben jedoch unklar.

(L'essentiel/fss/sda)