Donnerstag, 19:53 Uhr Johnson bleibt hart Der britische Premierminister Boris Johnson weigert sich strikt, bei der EU eine Fristverlängerung für den bislang spätestens zum 31. Oktober terminierten Brexit zu beantragen. «Lieber liege ich tot im Graben», sagte der Chef der konservativen Tories am Donnerstag in Wakefield.

Donnerstag, 18:39 Uhr Nächtliches Telefongspräch «In den vergangenen Wochen war ich hin und her gerissen zwischen Familienloyalität und nationalem Interesse – es ist eine unlösbare Spannung und Zeit für andere, meine Rolle als Abgeordneter und Minister zu übernehmen», sagte Jo Johnson, Bruder des britischen Premierminister Boris Johnson, nachdem er am Donnerstag überraschend als Staatssekretär zurückgetreten ist.

Wie «britische Medien» nun berichten, soll Boris Johnson (55) in der Nacht davor verzweifelt versucht haben, seinen acht Jahre jüngeren Bruder während eines langen Telefongesprächs von seinem Vorhaben abzubringen. Doch das Bitten hat offenbar nicht gewirkt: Jo Johnson legt nicht nur sein Amt als Staatssekretär, sondern auch sein Mandat als Parlamentsabgeordneter für die Konservativen nieder.

Donnerstag, 15:13 Uhr Erneute Neuwahlen? Der britische Premierminister Boris Johnson wagt am kommenden Montag einen neuen Anlauf, um eine Neuwahl durchzusetzen. Er will am 15. Oktober wählen lassen, um dann zwei Tage später beim EU-Gipfel mit einem Mandat für seinen kompromisslosen Brexit-Kurs zu erscheinen. Bei einem ersten Versuch am Mittwoch war Johnson mit seinem Antrag krachend im Parlament durchgefallen. Er hätte dafür eine Zweidrittelmehrheit benötigt, die er aber bei weitem verfehlte.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei will einer Neuwahl erst zustimmen, wenn das Gesetz gegen den No Deal in Kraft getreten ist. Damit wird bis Montag gerechnet.

Das Gesetz soll Johnson dazu zwingen, eine dreimonatige Verlängerung der Brexit-Frist zu beantragen, falls bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU ratifiziert ist. Der Antrag müsste dann von den übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten einstimmig gebilligt werden.

Donnerstag, 12:58 Uhr Jo Johnson tritt zurück Im Streit über den Brexit-Kurs in Grossbritannien ist der Bruder von Premierminister Boris Johnson als Staatssekretär zurückgetreten. Er werde auch sein Mandat als Abgeordneter niederlegen, erklärte Jo Johnson am Donnerstag. Dabei verwies er auf einen persönlichen Konflikt zwischen Familie und Staat. «In den vergangenen Wochen war ich hin und her gerissen zwischen Familienloyalität und nationalem Interesse – es ist eine unlösbare Spannung und Zeit für andere, meine Rolle als Abgeordneter und Minister zu übernehmen», sagte er.

Jo Johnson gilt als Gegner eines ungeregelten Brexit und Befürworter eines zweiten Referendums über den britischen EU-Austritt, während sein älterer Bruder Boris Johnson den Ausstieg mit oder ohne Abkommen vollziehen will. Es war zunächst unklar, ob Jo Johnson als Abgeordneter sofort zurücktritt oder bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten wird. (Reuters)

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout — Jo Johnson (@JoJohnsonUK) September 5, 2019

Donnerstag, 05:17 Uhr Regierung gibt Widerstand auf Die britische Regierung soll ihren Widerstand gegen ein Gesetz aufgegeben haben, das einen ungeregelten Brexit verhindert. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am frühen Donnerstagmorgen. Demnach einigte sich die Regierung mit der Opposition, den Gesetzentwurf im Oberhaus nicht länger durch Verfahrenstricks aufzuhalten. Das Gesetz scheint damit so gut wie sicher rechtzeitig vor dem Beginn der Zwangspause des Parlaments nächste Woche in Kraft treten zu können.

Der Gesetzentwurf hatte am Mittwoch gegen den Willen von Premierminister Boris Johnson alle drei Lesungen im Unterhaus passiert. Er sieht vor, dass der Premierminister einen Antrag auf eine dreimonatige Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden Brexit-Frist stellen muss, sollte bis zum 19. Oktober kein EU-Austrittsabkommen ratifiziert sein.

Das Gesetz soll dem Bericht zufolge nun bis Freitagabend das Verfahren im Oberhaus durchlaufen. Dort hatten Brexit-Hardliner am Mittwoch zunächst versucht, mit einer Flut von Anträgen und Dauerreden das Gesetz zu stoppen.

Donnerstag, 02:22 Uhr Neue Einwanderungsregeln Die britische Regierung hat Regeln für künftige Einwanderer aus der EU, der Schweiz und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nach einem möglichen No-Deal- Brexit vorgestellt.

Bürger aus der Schweiz, EU-Staaten, und den EWR-Mitgliedsstaaten Island, Liechtenstein und Norwegen können danach eine auf drei Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis beantragen, wie das britische Innenministerium am Mittwoch mitteilte.

Die Regel soll vom Zeitpunkt eines möglichen ungeregelten Brexit bis zum Ende des Jahres 2020 gelten. Bürger aus den betreffenden Staaten und deren nahe Angehörige können die Anträge den Angaben zufolge übers Internet stellen.

Anschliessend werde die Identität der Antragsteller überprüft, auch eine Sicherheitsüberprüfung solle stattfinden. Die neuen Vorschriften sollen für Menschen gelten, die längere Zeit in Grossbritannien leben und arbeiten wollen. Kurzaufenthalte fallen demnach nicht unter die Neuregelung.

Mit den Plänen verfolgt das britische Innenministerium nach eigenen Angaben zwei Ziele. Zum einen soll die Einwanderung von Fachkräften sichergestellt werden.

Zum anderen wolle die Regierung die «Kontrolle über unsere Grenzen zurückgewinnen», sagte Innenministerin Priti Patel. Mittelfristig plant die Regierung nach eigenen Angaben die Einführung eines Punktesystems für Einwanderer.

4. September 2019, 22:41 Uhr Keine Neuwahlen Der Wunsch von Premierminister Boris Johnson nach vorgezogenen Neuwahlen am 15. Oktober scheitert im Parlament. 298 stimmen für den Antrag des Regierungschefs, 56 dagegen. Damit ist die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im Unterhaus für vorgezogene Neuwahlen nicht erreicht.

4. September 2019, 20:58 Uhr Schlappe für Johnson Das britische Parlament hat für die Verschiebung des Brexit bis zum 31. Januar 2020 gestimmt, falls es vorher keinen Ausstiegsvertrag gibt. Am Mittwochabend votierten in London 327 Abgeordnete für das Gesetz zur Brexit-Verschiebung, 299 dagegen. Damit stellt es sich gegen Premierminister Boris Johnson, der Grossbritannien spätestens bis zum 31. Oktober aus der EU führen will und dafür auch einen Brexit ohne Vertrag in Kauf nehmen würde. Das Gesetz muss jetzt noch vom Oberhaus gebilligt werden.

Johnson erklärte in einer ersten Stellungnahme, nun müsse die Nation entscheiden, ob er oder der Führer der Opposition nach Brüssel gehe, um über den Brexit zu verhandeln. Er forderte vorgezogene Neuwahlen zum 15. Oktober.

(L'essentiel/reuters/chk)