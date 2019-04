Erster Bombe entkommen, durch zweite getötet

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Sri Lanka kam es zu einer Serie von Terroranschlägen. Insgesamt gab es am Ostersonntag mindestens acht Detonationen. Betroffen waren Kirchen und Hotels. Rund 310 Menschen wurden getötet, über 500 verletzt.

Sie starben bei der zweiten Detonation

Zwei britische Geschwister wurden bei den Anschlägen getötet, nachdem sie sich vor der ersten Explosion in Sicherheit bringen konnten. Die zweite Detonation überlebten der 19-jährige Daniel Linsey und seine 15-jährige Schwester Amelie nicht. Wie britische Medien schreiben, kamen die beiden im Cafe des Shangri-La Hotels an ihrem letzten Ferientag ums Leben.

Ihr älterer Bruder David (21) sagt gegenüber «The Sun»: «Sie haben meinen Bruder und meine Schwester ins Spital gebracht, doch sie konnten nichts mehr für sie tun. Ich denke sie sind schon gestorben, bevor sie dort angekommen sind. Wir vermissen sie jetzt schon so sehr.»

(Bilder: Facebook)

Gemäß der Nachrichtenagentur AP wurden in Sri Lanka mittlerweile mindestens 40 Verdächtige festgenommen. Unter den Verhafteten ist auch der Fahrer eines Lieferwagens, der angeblich von den Selbstmordattentätern benutzt wurde sowie der Besitzer eines Hauses, in dem einige der Täter gelebt haben.

In der Nacht zum Dienstag traten Notstandsbestimmungen in Kraft. Staatspräsident Maithripala Sirisena erklärte den öffentlichen Notstand im Interesse der öffentlichen Sicherheit, der Wahrung der öffentlichen Ordnung und der Sicherung der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen für die Bürger, wie es in einer Erklärung des Präsidenten hieß.

Drei Schweigeminuten

Mit drei Schweigeminuten haben die Menschen in Sri Lanka der Opfer der Anschläge vom Ostersonntag gedacht. Die Schweigeminuten begannen am Dienstag um 8.30 Uhr – dem Zeitpunkt, zu dem am Sonntag die erste Bombe detoniert war. Die Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt. Für den gesamten Dienstag gilt eine Staatstrauer.

Der Uno-Sicherheitsrat hat die Anschlagsserie in Sri Lanka mit knapp 300 Opfern auf das Schärfste verurteilt. Zugleich sprachen er den Familien der Opfer der «abscheulichen und feigen» Anschläge tief empfundenes Mitgefühl aus, wie es in einer Mitteilung hieß.

Den Verletzten werde eine rasche Genesung gewünscht, schreibt das Uno-Gremium in der Mitteilung. Terrorismus stelle in all seinen Erscheinungsformen eine der schwerwiegendsten Bedrohungen für den Frieden und die internationale Sicherheit dar, hieß es weiter. Täter, Organisationen und Geldgeber dieser Terrorakte müssten zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt werden.

(L'essentiel/roy/dmo/sda/afp)