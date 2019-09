Trump feuert seinen Sicherheitsberater

US-Präsident Donald Trump trennt sich von seinem Sicherheitsberater John Bolton. Nach Trumps Angaben trat Bolton am Dienstag zurück, nachdem er ihn dazu aufgefordert hatte. «Ich habe John Bolton gestern Abend darüber informiert, dass seine Dienste im Weißen Haus nicht mehr benötigt werden», schrieb Trump auf Twitter.

Es habe bei ihm selbst und in seiner Regierung Widerstand gegen zahlreiche von Boltons Vorstößen gegeben. Einen Nachfolger werde er kommende Woche bekanntgeben, kündigte Trump an. Bolton erklärte seinerseits, er habe Trump am Montagabend seinen Rücktritt angeboten. Der Präsident habe gesagt, er wolle mit ihm darüber am nächsten Tag sprechen.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

