Macron dankt den Befreiern Europas

"La France n'oublie pas": Emmanuel Macron s'exprime lors du 75ème anniversaire du débarquement pic.twitter.com/4ESXL8oFSz — BFMTV (@BFMTV) June 6, 2019

An diesem Donnerstag feiert Frankreich den 75. Jahrestag der Landung der Alliierten an den Stränden der Normandie. Bei der Dankesrede von Emmanuel Macron waren neben Donald Trump auch 160 Veteranen dabei.

Am 6. Juni 1944 landeten im Morgengrauen 132.700 Soldaten in der Normandie. Amerikanische, britische und kanadische Kämpfer, «unterstützt von Kontingenten aus Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Polen, der Tschechoslowakei, Australien, Neuseeland, Südafrika und Frankreich», führte der französische Präsident aus. Macron dankte den Soldaten von damals für die Befreiung Frankreichs.

Mehrere luxemburgische Kämpfer unterstützen damals die amerikanischen und britischen Alliierten: Charles-André Schommer, Antoine und Jean Neven, Pierre Laux, Félix Peters, Jean Reiffers und Jean-Bernard Ney, so die Regierung.

Mehr als hundert Freiwillige

Die Ankunft der alliierten Streitkräfte an den Stränden der Normandie gilt bis heute als die größte militärische Operation der Geschichte. Sie ermöglichte es den Alliierten die Befreiung Europas von Frankreich aus vorzubereiten. 144 junge luxemburgische Freiwillige nahmen in den Wochen und Monaten nach der Landung ebenfalls an den Kämpfen teil.

Großherzog Jean landete am 11. Juni 1944 mit einem Kommando seiner Einheit, dem dritten Bataillon der Panzerdivision der irischen Garden, in Bayeux. Am 10. September 1944 nahm er dann an der Befreiung von Caen, Brüssel und Luxemburg teil.

(nc/L'essentiel/afp)