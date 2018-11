May nennt ihren Brexit-​​Deal «alternativlos»

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Es gibt kein anderes Konzept, auf das wir uns mit der EU einigen können.» Sollte das Parlament den Vertrag ablehnen, würde dies Spaltung und Unsicherheit vergrößern, ergänzte die britische Premierministerin Theresa May in einem Gastbeitrag für die Zeitung «Sun on Sunday».

Die britische Regierung und die EU hatten sich jüngst auf einen Entwurf für ein Brexit-Abkommen geeinigt. Allerdings kann sich May nicht auf eine sichere Mehrheit im Unterhaus stützen. Abgeordnete ihrer Konservativen Partei haben bereits angekündigt, gegen das Abkommen zu stimmen. Zudem droht May ein Misstrauensvotum im Parlament.

Die Fraktionsvorsitzende der Konservativen im Unterhaus, Andrea Leadsom, sagte der BBC, sie unterstütze May, aber sei nicht vollständig zufrieden mit dem Abkommen. «Ich glaube, es ist immer noch möglich, die Klarheit und einige der Maßnahmen darin zu verbessern, und ich hoffe, dabei helfen zu können.»

Mehrere britische Medien berichteten, Leadsom wolle mit vier anderen führenden Ministern May dazu bringen, den Vertrag zu ändern. Für kommenden Sonntag ist ein Brexit-Gipfel geplant, auf dem die EU-Staaten über den Kompromiss abstimmen sollen.

(L'essentiel/sda)